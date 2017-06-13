通用电气新执行长表示将“不带成见地”评估公司业务

路透6月12日 - 即将上任的美国通用电气(GE)(GE.N)执行长John Flannery周一表示，他将迅速评估一下公司的业务构成，并暗示未来几十年内公司的核心策略仍然是销售众多部门中与软件有关的服务。

通用电气周一任命这位公司老将为下一任执行长。现任执行长伊梅尔特(Jeff Immelt)将于8月1日卸职，他担任执行长16年来帮助公司渡过金融危机，但目前公司价值较他上任时缩水三分之一。通用电气是一家综合性企业，其产品包括喷气式发动机、发电机、医学扫描仪以及铁路机车等。

“我将对整个公司进行一次快速但慎重有序的评估，”Flannery在接受路透采访时表示。“董事会鼓励我进来重新审视一下公司的情况。”

他在稍早与投资者的电话会议中表示，“我将评估每一部分业务情况，及其对整个公司的利弊贡献。在做这件事的时候我会注重速度和紧迫性，但不会带有成见。”

尽管没有谈到具体计划详情，但Flannery的确表示，数字(数位)业务将在公司策略中居核心地位。

Flannery称，通用电气将在秋季公布评估结果，但不必有重大改变。“我们完全不是从弱势地位起步的。”

伊梅尔特受访表示，Flannery可以放手去做他想做的事情。“在让他推动变革方面，没人态度比我更开放了。”

通用电气将推动削减间接成本并提高获利，到2019年削减间接成本20亿美元，明年将获利提高至每股2美元。

现年55岁的Flannery在30年前加入通用电气，目前是保健业务的主管，将在伊梅尔特12月31日退休后接任董事长。

通用电气股价收涨3.6%，报28.94美元。Flannery的任命，为持续六年的继任计划画上句点。(完)