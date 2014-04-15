通用电气执行长伊梅尔特或在2020年任期结束前离职--报导

受高房价和高物价影响 大都市人才溢出现象初现端倪--智联
路透上海3月31日 - 中国网络招聘领先企业--智联招聘发布最新调查报告称，伴随着一线城市的高房价，高物价，以及雾霾等环境问题的日益凸显，一线城市不再是白领的唯一选择，大都市人才溢出现象初现端倪。
路透4月15日 -华尔街日报引述熟悉美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)想法的消息人士报导，通用电气执行长伊梅尔特(Jeff Immelt)可能在完成20年任期之前离职。
华尔街日报称，伊梅尔特已经主持了几场董事会讨论，商讨将GE下任执行长任期缩短至10-15年。伊梅尔特2001起担任GE执行长。
报导称，可能接任伊梅尔特担任GE执行长的人选包括：去年开始担任GE油气部门主管的Lorenzo Simonelli，以及领导着GE最大部门--电力与水务部门的Steve Bolze。
因不在美国正常工作时间段，未能立即联系到GE发表评论。(完)
(编译 杜明霞；审校 石冠兰)
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路透香港3月28日 - 渣打银行 发言人周二称，该行私人银行部门约有11名驻香港的员工将离职，其中包括一名董事总经理。
路透香港3月24日 - 汇丰亚太零售银行和财富管理业务负责人麦浩宏(Kevin Martin)周五表示，今年汇丰计划在中国的零售银行和财富管理业务增聘多达1,000名新员工，其中多数位于珠三角。该地区是汇丰在华增长策略的中心地区。