通用电气副董事长：中国经济虽放缓 仍看到不少契机

路透上海7月20日 - 美国通用电气(GE) (GE.N)副董事长John Rice周三表示，该公司在成长放缓的中国仍看到不少契机，即使中国政府反贪腐导致部分交易耗时更久才能获得批准。

Rice在上海一项公司活动的场边对路透表示，对于中国国家主席习近平下令打击贪腐，外界有“某种程度的警惕”反应，不过他大致上乐见打击贪腐。

“没错，中国经济的增速放缓...但中国是世界第二大经济体，因此还有不少契机，”他表示。

“有某种程度的警惕意识，在某些情况，大家对反贪腐活动有所反应...扫荡贪腐及处理其中部分问题的努力，将对中国十分有帮助，对通用电气这样的公司也很有帮助。”

通用电气周三稍早宣布一项与中国华为的合作计划，将联手发展工业互联网战略。通用电气高管称，通过使用工业互联网应用，2016年可从生产率方面节省5亿美元。(完)