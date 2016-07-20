通用电气副董事长：中国经济虽放缓 仍看到不少契机

中国国务院称将完善电信市场准入制度 开放民间资本进入基础电信领域
路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。
路透上海7月20日 - 美国通用电气(GE) (GE.N)副董事长John Rice周三表示，该公司在成长放缓的中国仍看到不少契机，即使中国政府反贪腐导致部分交易耗时更久才能获得批准。
Rice在上海一项公司活动的场边对路透表示，对于中国国家主席习近平下令打击贪腐，外界有“某种程度的警惕”反应，不过他大致上乐见打击贪腐。
“没错，中国经济的增速放缓...但中国是世界第二大经济体，因此还有不少契机，”他表示。
“有某种程度的警惕意识，在某些情况，大家对反贪腐活动有所反应...扫荡贪腐及处理其中部分问题的努力，将对中国十分有帮助，对通用电气这样的公司也很有帮助。”
通用电气周三稍早宣布一项与中国华为的合作计划，将联手发展工业互联网战略。通用电气高管称，通过使用工业互联网应用，2016年可从生产率方面节省5亿美元。(完)
(编译 陈宗琦；审校 蔡美珍)
路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。
路透北京1月16日 - 中国股市沪综指周一连续第五日收跌，因IPO提速对大盘形成冲击，今日沪综指尾市一度重挫2.2%至三个月新低，但随后金融权重股获拉抬助大盘缩减跌幅，盘中多数股票仍下跌，中小盘股抛压依然较重。市场对融资压力的担忧不断加剧，料后市大盘将继续震荡寻底。
路透北京1月16日 - 两位消息人士周一透露，中国证监会主席刘士余上周六(14日)召集部分机构座谈，听取市场人士对IPO(首次公开发行)、再融资、壳资源和新三板等问题的意见和建议。近期，中国证券市场新股发行速度明显加快，股指出现连续下跌，引发市场热议。