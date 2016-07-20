通用将与中国华为携手 推进“工业互联网”战略

中国12月央行口径外汇占款减少3,178.02亿元人民币
路透北京1月16日 - 路透根据中国央行公布的数据计算显示，12月末中央银行口径外汇占款余额为219,425.26亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少3,178.02亿元人民币。
路透上海7月20日 - 美国通用电气(GE)(GE.N)周三称，将与中国华为携手推进其“工业互联网”战略。
通用电气希望利用互联网联接机械，生成可以提高生产率、降低排放及能源成本的数据。
通用电气周三还在上海启动了一个数字园区，计划在这里孵化初创企业，并进行新软件应用的开发。
通用电气高管称，通过使用工业互联网应用，可从生产率方面节省5亿美元。(完)
(编译 王丽鑫；审校 张涛/郑茵)
路透北京1月16日 - 路透根据中国央行公布的数据计算显示，12月末中央银行口径外汇占款余额为219,425.26亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少3,178.02亿元人民币。
路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。
路透北京1月16日 - 中国股市沪综指周一连续第五日收跌，因IPO提速对大盘形成冲击，今日沪综指尾市一度重挫2.2%至三个月新低，但随后金融权重股获拉抬助大盘缩减跌幅，盘中多数股票仍下跌，中小盘股抛压依然较重。市场对融资压力的担忧不断加剧，料后市大盘将继续震荡寻底。