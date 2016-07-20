通用将与中国华为携手 推进“工业互联网”战略

IPO提速冲击沪综指连五日收跌 金融股拉抬助大盘缩减跌幅

路透北京1月16日 - 中国股市沪综指周一连续第五日收跌，因IPO提速对大盘形成冲击，今日沪综指尾市一度重挫2.2%至三个月新低，但随后金融权重股获拉抬助大盘缩减跌幅，盘中多数股票仍下跌，中小盘股抛压依然较重。市场对融资压力的担忧不断加剧，料后市大盘将继续震荡寻底。