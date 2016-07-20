版本:
中国
中国财经 | 2016年 7月 20日 星期三 09:52 BJT

通用将与中国华为携手 推进“工业互联网”战略

路透上海7月20日 - 美国通用电气(GE)(GE.N)周三称，将与中国华为携手推进其“工业互联网”战略。

通用电气希望利用互联网联接机械，生成可以提高生产率、降低排放及能源成本的数据。

通用电气周三还在上海启动了一个数字园区，计划在这里孵化初创企业，并进行新软件应用的开发。

通用电气高管称，通过使用工业互联网应用，可从生产率方面节省5亿美元。(完)

(编译 王丽鑫；审校 张涛/郑茵)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐