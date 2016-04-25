专访：通用电气财务长看好中国销售增长 预期石油行业年中触底

路透纽约4月22日 - 美国通用电气(GE)(GE.N)财务长Jeff Bornstein周五表示，在中国的医疗保健设备销售升温，因中国打击贪腐导致新订单放缓的效应逐渐弱化。

Bornstein在专访中表示，面向中国的电力设备销售同样表现强劲，反映出中国兴建基础设施以实现战略发展计画的需求，特别是天然气、水力与风力发电方面。

在通用电气上述两大业务增长之际，其公布获利高于预期，尽管内生性营收下降1%，引发对该公司能否达成全年业绩目标的疑问。

营收下滑主要受石油与天然气设备销售疲弱影响，通用电气去年曾对此发出警告。不过由于油价反弹，此一行业可能随之回升。

“我们预期该行业会在年中触底，也许是今年夏天，”Bornstein表示，他指出2016年稍晚或2017年可能出现转折。

Bornstein表示，通用电气几项主要业务在中国的需求已见改善。第一季中国电力设备销售增长44%，医疗保健设备销售也上升15%。

“不过其中一部分被航空领域的销售抵销，”他也表示，航空领域销售下滑25%，因去年一笔大订单造成影响。

“认为中国疲弱的见解显然没抓到重点，”他表示，“以我们在中国的业务而言，我们真的很喜欢中国市场。”

通用电气在周五稍早的季度业绩电话会议中表示，扣除外汇和资产剥离的影响，发电设备的销售将有助于通用电气达成今年整体2-4%成长的销售目标。(完)