通用电气接近达成协议 几乎全数出售所持房地产资产--消息

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透4月9日 - 一位知情人士透露，美国通用电气(GE)(GE.N)接近达成一项协议，将持有的300亿美元房地产资产几乎全部出售给黑石集团(BX.N)和富国银行(WFC.N)牵头的一家财团。
这位人士称，此事最早可能在周五宣布。通用电气发言人拒绝置评。
通用电气一直在逐步退出在全球的地产投资，集中精力改善工业产品销售的利润，这些产品包括飞机发动机、发电机、电网设备以及油田设备。通用电气工业部门的利润今年预计至少增长10%。
公司房地产部门2014年营收下滑24%，部分因为房地产出售的净收益减少。
执行长伊梅尔特(Jeffrey Immelt)表示，预计航空等工业部门的利润到2016年将占到整个公司的75%，2013年仅占55%。
为了实现这一目标，他一直在重整公司的业务，剥离了零售金融业务，把家电业务出售给瑞典的Electrolux(ELUXb.ST)，还同意以140亿美元收购阿尔斯通(ALSO.PA)的发电和电网业务。
黑石集团曾在11月表示，将买下通用电气在日本的地产部门，交易价值超过16亿美元。黑石还从该公司房地产部门手中购买了美国的仓库和开发用地。
通用电气将于下周公布第一季业绩。根据汤森路透I/B/E/S，其获利料下降9%。
该公司股价周四收盘涨2.9%报25.73美元。
根据公司第四季财报，截至去年12月31日，通用金融(奇异资融,GE Capital)持续经营相关资产总额为4,990亿美元，房地产占到其中的约7%。
伊梅尔特在上月致股东的信中称，他的计划是把通用金融重新定位为“一家规模较小但更安全的专业金融领导者，杠杆率更低而流动性更高”。(完)
(编译 郑茵/王兴亚；审校 许娜/张涛)
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)