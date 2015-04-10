通用电气接近达成协议 几乎全数出售所持房地产资产--消息

路透4月9日 - 一位知情人士透露，美国通用电气(GE)(GE.N)接近达成一项协议，将持有的300亿美元房地产资产几乎全部出售给黑石集团(BX.N)和富国银行(WFC.N)牵头的一家财团。

这位人士称，此事最早可能在周五宣布。通用电气发言人拒绝置评。

通用电气一直在逐步退出在全球的地产投资，集中精力改善工业产品销售的利润，这些产品包括飞机发动机、发电机、电网设备以及油田设备。通用电气工业部门的利润今年预计至少增长10%。

公司房地产部门2014年营收下滑24%，部分因为房地产出售的净收益减少。

执行长伊梅尔特(Jeffrey Immelt)表示，预计航空等工业部门的利润到2016年将占到整个公司的75%，2013年仅占55%。

为了实现这一目标，他一直在重整公司的业务，剥离了零售金融业务，把家电业务出售给瑞典的Electrolux(ELUXb.ST)，还同意以140亿美元收购阿尔斯通(ALSO.PA)的发电和电网业务。

黑石集团曾在11月表示，将买下通用电气在日本的地产部门，交易价值超过16亿美元。黑石还从该公司房地产部门手中购买了美国的仓库和开发用地。

通用电气将于下周公布第一季业绩。根据汤森路透I/B/E/S，其获利料下降9%。

该公司股价周四收盘涨2.9%报25.73美元。

根据公司第四季财报，截至去年12月31日，通用金融(奇异资融,GE Capital)持续经营相关资产总额为4,990亿美元，房地产占到其中的约7%。

伊梅尔特在上月致股东的信中称，他的计划是把通用金融重新定位为“一家规模较小但更安全的专业金融领导者，杠杆率更低而流动性更高”。(完)

(编译 郑茵/王兴亚；审校 许娜/张涛)

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