通用电气达成协议将收购两家矿业设备制造企业

路透5月15日电---美国最大的企业集团--通用电气(奇异,GE)(GE.N)周二达成收购澳洲矿业设备制造商Industrea IDL.AX的协议,并称其接近敲定收购一家私人所有美国矿业设备制造商的协议.该公司寻求增进其在这个价值610亿美元行业的能见度.

通用电气称,该公司已同意斥资6.984亿美元(约合7亿澳元)收购澳洲Industrea公司;并已签署一份意向书,收购位於弗吉尼亚州Glen Lyn的Fairchild International公司,但未透露此项交易金额.

自去年初向Comcast (CMCSA.O)公司出售NBC环球媒体部门多数股权以来,通用电气执行长伊梅尔特不断增强该公司在"资源富饶"国家的市场能见度,包括石油资源丰富的中东地区.

收购的这两项业务将被纳入通用电气的运输部门,以增强该部门对其竞争对手卡特彼勒(CAT.N)的竞争力.(完)

--编译 许娜;审校 张若琪

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