专访：通用电气称发展中国家基建需求将提振公司业务成长

路透纽约11月12日 - 美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)副董事长John Rice周三表示，预计发展中市场将成为公司成长的“强大引擎”，因为这些国家对公司基础建设产品存在需求。

身兼全球增长部门总裁的Rice认为，在“可预见的未来”，来自发展中国家的订单将呈两位数增长。通用电气眼下越发聚焦于飞机引擎、动力涡轮机，以及石油和天然气设备等工业产品上。

“在这些发展中市场，我们应会继续以两位数成长，尽管全球经济的前进脚步缓慢，”Rice在纽约办公室接受访谈时表示。“我们认为基础建设需求仍有很大潜力。”

Rice指出，非洲撒哈拉沙漠以南地区和印度短期存在商机，而前者的基建需求相当大。

通用电气同时也在缩减金融业务，并砍掉设备等非核心部门。Rice表示，过去投资者会质疑通用电气为何会涉足塑料或媒体等领域。

通用电气以169亿美元收购法国阿尔斯通后，距离成为基础建设企业的目标又近了一步。

Rice称，“我们将有选择性地为其他业务挑选机会，石油和天然气将会是我们希望增加支出的业务，不过这还是要经过筛选。”(完)

(编译 洪曦; 审校 龚芳)

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