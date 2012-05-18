通用电气称在缅甸寻求投资机会

路透香港5月18日电---美国通用电气(GE.N)副董事长周五表示,该公司正在与缅甸政府就可能的基础设施合作事宜进行洽商.就在一天前,美国表示其已取消对缅甸的投资制裁.

"我们正在调研医疗项目.也在与(缅甸)政府研究能源项目.最终我们将考察所有基础设施领域,"通用电气副董事长John Rice在一企业会议的间隙对路透表示.

"我们在考察仰光的电力需求,与政府及相关部门研究如何缓解电力短缺."

John Rice表示大约一个月前其访问了缅甸.他负责通用电气的全球业务.(完)

--编译 王洋;审校 孙茉莉

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