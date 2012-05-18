通用电气称在缅甸寻求投资机会

知名基金经理人冈德拉克预计10年期美债收益率将跌破2.25%
路透纽约2月24日 - DoubleLine Capital执行长、知名债券基金经理人冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周五预计，随着全球投资者寻求避险，指标10年期美债收益率将跌破2.25%。
路透香港5月18日电---美国通用电气(GE.N)副董事长周五表示,该公司正在与缅甸政府就可能的基础设施合作事宜进行洽商.就在一天前,美国表示其已取消对缅甸的投资制裁.
"我们正在调研医疗项目.也在与(缅甸)政府研究能源项目.最终我们将考察所有基础设施领域,"通用电气副董事长John Rice在一企业会议的间隙对路透表示.
"我们在考察仰光的电力需求,与政府及相关部门研究如何缓解电力短缺."
John Rice表示大约一个月前其访问了缅甸.他负责通用电气的全球业务.(完)
--编译 王洋;审校 孙茉莉
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路透法兰克福2月26日 - 德国商报报道称，为应对英国计划退出欧盟单一市场，宝马汽车(BMW) 正考虑将其电动版Mini紧凑型轿车的计划生产地点从英国改至德国。
路透2月26日 - 伦敦证券交易所集团(LSE)表示，欧盟执委会可能不会批准其与德意志交易所的合并计划，让两家交易所的第三次合并企图处于失败的边缘。