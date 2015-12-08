焦点：通用电气放弃将家电业务售予伊莱克斯 因遭遇监管层阻挠

2015年6月2日，第26届世界天然气大会上拍摄到的通用电气公司标识。 REUTERS/Benoit Tessier

路透斯德哥尔摩/华盛顿12月7日 - 美国通用电气周一放弃以33亿美元将自身家电业务售予瑞典伊莱克斯的协议；在此前数月，该交易一直遭到美国反垄断当局的反对。

通用电气(GE.N)表示，将为家电业务寻找其他买家，但不愿说明可能包括哪些公司。

“家电业务表现良好，通用电气在寻求出售的同时也将继续经营这块业务，”该公司在声明中称。

伊莱克斯股价因该消息重挫，该公司表示现在将把重心放在现有品牌方面，并可能寻找其他收购机会。该公司原本希望通过与通用电气的交易将美国市场营收提高一倍。

美国司法部在7月提起诉讼要求法官阻止该交易，称因为交易恐将导致家电价格上涨5%。根据诉讼文件，伊莱克斯、通用电气与惠而浦(WHR.N)在向房屋建筑商出售的主要厨房家电市场占据共计超过90%的市场份额。

“这宗交易对数以百万计每年购买烹饪器具的消费者来说是坏消息。伊莱克斯和通用电气在诉讼审理中无法忽略这个事实，”司法部反垄断方面的副助理主管David Gelfand说。

伊莱克斯股价跌13.4%至207瑞典克朗，为周一跌幅最大的欧洲绩优股，盘中曾触及14个月低点203.2克朗。通用电气收跌0.4%报30.37美元。

**伊莱克斯的未来**

收购通用电气旗下家电部门，本来可以帮助伊莱克斯一举超越惠而浦成为全球最大家电生产商，巩固在南北美市场的地位。

“我们感到失望，但我们肯定不会气馁，”伊莱克斯执行长Keith McLoughlin在电话会议上表示。

他表示，该公司将“继续推进强有力的并购进程”，但没有就此详细阐述。

一些分析师暗示，由于交易失败，McLaughlin可能离职。

但McLoughlin在一份声明中称，他仍将致力于伊莱克斯事业，将继续担任执行长。

宣布与通用电气的交易前，伊莱克斯曾考虑参与新兴市场的成长，现在可能重新考虑这一策略。

伊莱克斯称，通用电气已经要求其支付1.75亿美元的分手费，这是交易协议的一部分。

该公司称，第四季业绩将包括约1.75亿克朗的交易及整合成本，为通用电气交易融资的过桥贷款带来约2.25亿克朗的成本，也将影响业绩。(完)