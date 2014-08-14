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国际财经 | 2014年 8月 14日 星期四 10:42 BJT

伊莱克斯和Quirky洽购通用电气家电业务--彭博

路透8月13日 - 彭博援引消息人士报导，通用电气(GE)(GE.N)据悉正与瑞典伊莱克斯(Electrolux)(ELUXb.ST)和Quirky Inc进行商谈，洽售家电部门。

彭博援引消息人士称，有百年历史的通用家电业务售价可能约为20亿美元。

彭博称，通用电气执行长伊梅尔特(Jeffrey Immelt)想专注于工业业务，所以最近再次决定出售家电业务。

彭博援引消息人士称，美国创意产品电商Quirky将联手私募股权投资公司收购通用电气家用电器业务的多数股权。

通用电气发言人Seth Martin拒绝置评。

今年通用电气已拟定剥离价值40亿美元的工业业务的计划，未来将专注于高回报业务。

无法立即联系上伊莱克斯置评。由于目前不在工作时间内，无法联系上Quirky对此置评。(完)

(编译 白云; 审校 孙茉莉)

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