伊莱克斯和Quirky洽购通用电气家电业务--彭博

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透8月13日 - 彭博援引消息人士报导，通用电气(GE)(GE.N)据悉正与瑞典伊莱克斯(Electrolux)(ELUXb.ST)和Quirky Inc进行商谈，洽售家电部门。
彭博援引消息人士称，有百年历史的通用家电业务售价可能约为20亿美元。
彭博称，通用电气执行长伊梅尔特(Jeffrey Immelt)想专注于工业业务，所以最近再次决定出售家电业务。
彭博援引消息人士称，美国创意产品电商Quirky将联手私募股权投资公司收购通用电气家用电器业务的多数股权。
通用电气发言人Seth Martin拒绝置评。
今年通用电气已拟定剥离价值40亿美元的工业业务的计划，未来将专注于高回报业务。
无法立即联系上伊莱克斯置评。由于目前不在工作时间内，无法联系上Quirky对此置评。(完)
(编译 白云; 审校 孙茉莉)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避险买需可能增强。
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。