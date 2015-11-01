独家：GE出售法国银行业务 三家收购基金展开角逐

路透伦敦10月30日 - 四位消息人士表示，三家收购基金正在角逐通用电气(GE.N)在法国的银行业务。通用电气正在推进处置欧洲金融业务的计划。

消息人士称，私募股权集团CVC Capital Partners [CVC.UL]、Cerberus Capital Management [CBS.UL]和JC Flowers均以开出价码要收购法国的GE Money Bank，后者有价值60亿欧元(66亿美元)的资产，其中抵押贷款占了相当大一部分。

消息人士称，摩根士丹利和Rothschild负责这次出售，已经处于最后阶段，未来几周可能结束。

通用金融(奇异资融,GE Capital)的发言人拒绝置评。

摩根士丹利、CVC、Cerberus和JC Flowers也拒绝置评。Rothschild暂未置评。

通用电气目前已经签署了价值1,260亿美元的资产处置协议，已经超过一半目标额。该公司4月宣布，将把重点放在制造业，并将金融业务占比降到营收的不到10%。

通用金融占该公司2014年获利的42%。

在欧洲，该公司已经出售了奥地利和德国的消费者信贷业务、北欧的GE Money Bank Nordics业务，并提出要出售瑞士的消费者信贷业务。

法国的GE Money bank售价还无法确定。该行于1995年通过合并法国的Crédit de l'Est和SOVAC银行而成立，截止去年底在法国有750名员工。(完)