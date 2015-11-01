独家：GE出售法国银行业务 三家收购基金展开角逐

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透伦敦10月30日 - 四位消息人士表示，三家收购基金正在角逐通用电气(GE.N)在法国的银行业务。通用电气正在推进处置欧洲金融业务的计划。
消息人士称，私募股权集团CVC Capital Partners [CVC.UL]、Cerberus Capital Management [CBS.UL]和JC Flowers均以开出价码要收购法国的GE Money Bank，后者有价值60亿欧元(66亿美元)的资产，其中抵押贷款占了相当大一部分。
消息人士称，摩根士丹利和Rothschild负责这次出售，已经处于最后阶段，未来几周可能结束。
通用金融(奇异资融,GE Capital)的发言人拒绝置评。
摩根士丹利、CVC、Cerberus和JC Flowers也拒绝置评。Rothschild暂未置评。
通用电气目前已经签署了价值1,260亿美元的资产处置协议，已经超过一半目标额。该公司4月宣布，将把重点放在制造业，并将金融业务占比降到营收的不到10%。
通用金融占该公司2014年获利的42%。
在欧洲，该公司已经出售了奥地利和德国的消费者信贷业务、北欧的GE Money Bank Nordics业务，并提出要出售瑞士的消费者信贷业务。
法国的GE Money bank售价还无法确定。该行于1995年通过合并法国的Crédit de l'Est和SOVAC银行而成立，截止去年底在法国有750名员工。(完)
(编译 李春喜; 审校 张明钧)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。