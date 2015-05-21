通用电气加快出脱金融资产 且对收购阿尔斯通资产信心满满

路透5月20日 - 美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)执行长伊梅尔特周三给出一个更快完成出脱公司庞大金融资产的时间表；同时，他也预计通用电气收购法国阿尔斯通(ALSO.PA)电力设备业务所带来的效益比之前所预估的增加一倍。

通用电气上月宣布拟出售GE Capital的2,000亿美元金融资产，伊梅尔特周三说，如今公司预计大部分的出售程序可在2016年之前完成，较原先称的2017年更早。

通用电气预计，第二季结束时预计可达成200-300亿美元的资产交易，该项金融资产今年可望出脱的规模约为1,000亿美元，高于先前的出脱900亿美元目标。

“如果我们没有达成这些数字，我会很失望，”伊梅尔特说。“我想我们有能力能够漂亮的完成这项资产剥离。”

通用电气此举将使公司成为专注于生产喷气发动机、火车头及电力设备等大型工业产品的制造商。而通用电气史上最大收购案--以124亿欧元收购阿尔斯通电力设备业务--在对外宣布一年之后，目前还在等待监管审批。

“我们有信心这个案子会过关，”伊梅尔特称。

伊梅尔特表示，公司目前预计阿尔斯通交易完成后五年，在节省成本等效益上将达到30亿美元，高于此前估计的12亿美元。公司指称，这项交易将令2018年每股盈余增加15-20美分。

路透上周报导，这项交易不太可能获得欧盟无条件批准，通用电气则已表明愿意考虑让步。

伊梅尔特周三时表示，公司将考虑出脱一项产品的智慧财产权(知识产权)，以期让这项交易过关，但对任何可能损及服务营收的要求，则将予以拒绝。来自动力涡轮等设备方面的服务营收，通常会带来很高的利润率。

伊梅尔特同时指出，他预估公司油气业务今年将衰退5-10%；排除外汇波动因素，则将持平或最多减少5%。公司先前预估降幅将达5%。

就像其他能源行业供应商一样，外界认为通用电气容易受到油价暴跌的影响，因为消费者减少资本支出。伊梅尔特指称，公司计画在石油业务上削减10亿美元成本，包括今年将砍掉6亿美元支出。

“我们预计未来油气业务会表现不错，”他指出。

通用电气股价在纽约证交所收高1%，报27.64美元。(完)

(编译 李婷仪/龚芳; 审校 杜明霞)

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