通用电气正与富国银行洽谈出售贷款及租赁资产组合--消息

路透4月20日 - 知情消息人士表示，通用电气(GE.N)正与富国银行(WFC.N)进行初步协商，出售旗下740亿美元美国商业贷款及租赁(CLL)投资组合事宜。

消息人士称，与富国银行的协商才刚在上个礼拜启动，而其他机构也有可能与通用电气协商收购整个美国CLL事业。消息人士并指出，通用电气同时正探询分拆出售美国CLL投资组合的可能性，并可能决定分拆该事业。

消息人士要求不具名，因为相关协商尚未公开。通用电气及富国银行皆拒绝置评。

通用电气与富国银行进行协商，凸显出该公司急于分解通用金融(GE Capital)业务，使之可以免于承受相关的金融监管压力。

通用电气本月稍早公布了在未来数年退出大多数通用金融事业的各项计画，并更专注于工业制造业务。财务长Jeff Bornstein上周在季度电话会议上对分析师表示，大家对通用金融资产非常感兴趣。已经有约1,650亿美元资产确定待售。

通用电气本月稍早宣布，已经同意出售多数通用金融地产资产给黑石集团(BX.N)及富国银行，作价230亿美元，也能显示通用电气推动出售案的速度。出售地产资产的协商时间不到四周。

通用电气的CLL业务提供有担保的商业贷款及设备融资，主要服务对象为中型企业。富国银行在该领域也相当活跃，相关事业体名为Wells Fargo Capital Finance。

熟知事况人士称，通用电气已经聘请摩根大通(JPM.N)来协调整体财务处分计画，但同时也与多家银行接触，探询分拆出售美国CLL业务的可能。

消息人士称，举例而言，瑞士信贷CSGN.VX及高盛已经获聘协助探询出售美国CLL旗下设备及供应商融资业务。

通用金融的规模及贷款组合中的潜在风险，使其必须以具有系统重要性金融机构的身分接受政府监管。通用电气表示，随着公司缩小金融事业的规模，预料将可在2016年不再需要受到这类监管。(完)

(编译 张明钧; 审校 李爽/王丽鑫)

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