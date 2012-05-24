通用电气执行长称计划继续缩减通用金融的规模

国际油价下跌近1% 因担忧美国产量不断上升
路透纽约2月24日 - 油价周五下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。
路透5月23日电---美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)董事长暨执行长伊梅尔特(Jeff Immelt)周三表示,该公司计划继续缩减通用金融(奇异资融,GE Capital)的规模,包括大幅收缩消费者融资业务并减持房地产资产.
通用电气预计,2013年通用金融的利润百分比增长率将为个位数,而不是两位数,因其降低在通用电气核心业务以外领域的投资.
"在这方面有太多我不能控制的因素,因此很难做出预测,"伊梅尔特说,"我希望让它在改善行业(获利)和缩减资本方面自己处理好,很难预测确切时期.但我认为,总体上规模越小越好."
伊梅尔特表示,通用金融计划缩减短期商业票据债务规模,至约250亿美元,该数字约为2008年金融危机前的四分之一.(完)
--编译 杜明霞;审校 吴云凌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约2月24日 - 油价周五下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
STOXX 600指数收跌0.8%，创三周来的最低收盘水准，抹去了本周稍早的涨幅，两周连涨走势也暂歇。