通用电气执行长称计划继续缩减通用金融的规模

路透5月23日电---美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)董事长暨执行长伊梅尔特(Jeff Immelt)周三表示,该公司计划继续缩减通用金融(奇异资融,GE Capital)的规模,包括大幅收缩消费者融资业务并减持房地产资产.

通用电气预计,2013年通用金融的利润百分比增长率将为个位数,而不是两位数,因其降低在通用电气核心业务以外领域的投资.

"在这方面有太多我不能控制的因素,因此很难做出预测,"伊梅尔特说,"我希望让它在改善行业(获利)和缩减资本方面自己处理好,很难预测确切时期.但我认为,总体上规模越小越好."

伊梅尔特表示,通用金融计划缩减短期商业票据债务规模,至约250亿美元,该数字约为2008年金融危机前的四分之一.(完)

--编译 杜明霞;审校 吴云凌

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