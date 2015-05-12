通用电气愿考虑让步以争取欧盟批准其收购阿尔斯通旗下资产

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约/布鲁塞尔5月11日 - 美国通用电气(GE)(GE.N)周一首度表示，愿意考虑做出让步以争取欧洲当局批准其收购法国阿尔斯通(ALSO.PA)电力设备部门。
“我们愿意研议补救措施让交易过关，尽管我们仍坚信这项交易的价值，”通用电气最大工业部门发电和水处理的执行长Steve Bolze对路透说。
他表示，任何让步都必须“保留该项交易的经济效益以及我们的策略价值。”
但Bolze拒绝谈论通用电气可能考虑的让步范围。
周一稍早时路透引述两名知情人士报导，通用电气不太可能获得欧盟无条件批准这项124亿欧元收购案。
与阿尔斯通的交易将扩大通用电气在电站燃气轮机市场的份额，从而使通用电气从设备维护中获得更多营收。收购阿尔斯通将是通用电气有史以来规模最大的一笔并购交易。
Bolze在接受采访时承认，收购阿尔斯通的进程旷日持久，并称通用电气专注于“如何在收购对公司有意义的前提下推进该交易。”
据欧盟执委会网站的一份文件显示，反垄断调查在4月24日停止。通用电气周一表示，预计监管机构将在本周重新审查该交易，暂停审查是监管程序的一部分。
欧盟执委会发言人Ricardo Cardoso说，监管者正在等待相关公司提交数据，然后将确定新的裁定截止日期。之前确定的截止日期是8月6日。
通用电气执行长伊梅尔特(Jeffrey Immelt)上周与欧盟竞争事务执委维斯塔格会面，向后者介绍了公司进行该收购交易的理由。
通用电气周一在纽约证交所收盘跌1.6%至26.92美元。(完)
(编译 李婷仪/汪红英；审校 张荻)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。