通用电气愿考虑让步以争取欧盟批准其收购阿尔斯通旗下资产

路透纽约/布鲁塞尔5月11日 - 美国通用电气(GE)(GE.N)周一首度表示，愿意考虑做出让步以争取欧洲当局批准其收购法国阿尔斯通(ALSO.PA)电力设备部门。

“我们愿意研议补救措施让交易过关，尽管我们仍坚信这项交易的价值，”通用电气最大工业部门发电和水处理的执行长Steve Bolze对路透说。

他表示，任何让步都必须“保留该项交易的经济效益以及我们的策略价值。”

但Bolze拒绝谈论通用电气可能考虑的让步范围。

周一稍早时路透引述两名知情人士报导，通用电气不太可能获得欧盟无条件批准这项124亿欧元收购案。

与阿尔斯通的交易将扩大通用电气在电站燃气轮机市场的份额，从而使通用电气从设备维护中获得更多营收。收购阿尔斯通将是通用电气有史以来规模最大的一笔并购交易。

Bolze在接受采访时承认，收购阿尔斯通的进程旷日持久，并称通用电气专注于“如何在收购对公司有意义的前提下推进该交易。”

据欧盟执委会网站的一份文件显示，反垄断调查在4月24日停止。通用电气周一表示，预计监管机构将在本周重新审查该交易，暂停审查是监管程序的一部分。

欧盟执委会发言人Ricardo Cardoso说，监管者正在等待相关公司提交数据，然后将确定新的裁定截止日期。之前确定的截止日期是8月6日。

通用电气执行长伊梅尔特(Jeffrey Immelt)上周与欧盟竞争事务执委维斯塔格会面，向后者介绍了公司进行该收购交易的理由。

通用电气周一在纽约证交所收盘跌1.6%至26.92美元。(完)

(编译 李婷仪/汪红英；审校 张荻)

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