通用电气寻求出售资产管理部门 希望更专注于工业产品

路透9月10日 - 美国通用电气(GE)(GE.N)周四表示，寻求把资产管理部门出售给一家投资管理公司，以便将业务重点进一步放在工业产品上。

据通用电气称，截止6月30日，通用资产管理(GE Asset Management)的资产规模为1,150亿美元，此外还管理着通用电气绝大多数美国雇员的退休计划，并为包括第三方退休计划在内的外部机构投资者管理资产。通用电气的美国雇员总数为136,000人。

通用电气在4月宣布，随着公司退出金融服务业务，将更关注大型工业设备制造业务，公司将寻求出售通用金融(GE Capital)近2,000亿美元的资产。

该公司还说，交易所得将存入通用退休金信托(GE Pension Trust)，以增加用于支付通用电气退休金计划福利的信托资产。

通用电气执行长伊梅尔特(Jeffrey Immelt)表示，投资公司对收购该业务有“很大的兴趣”。

“随着通用电气继续转向专注于工业核心业务，现在是考虑出售该业务的合适时机，”伊梅尔特在声明中说。

通用电气还说，已聘请瑞士信贷银行担任该交易的投资银行。(完)

(编译 汪红英；审校 张荻)

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