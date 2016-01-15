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中国财经 | 2016年 1月 15日 星期五 16:26 BJT

美国通用电气将家电业务出售给中国海尔 作价54亿美元

路透1月14日 - 美国通用电气(GE)(GE.N)周五表示，已同意将家电业务以54亿美元出售给中国海尔电器(600690.SS)。

通用电气说，该交易对其家电业务的估值为过去12个月未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的10倍，交易完成后将带来约0.2美元的每股税后收益。

通用预计2016年的重整开支将抵消这些收益。

海尔将继续使用通用电气家电品牌，并且路易斯维尔(Louisville)将继续作为该业务的总部。（完）

(编译 汪红英/高琦 审校 蔡美珍)

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