美国通用电气将家电业务出售给中国海尔 作价54亿美元

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透1月14日 - 美国通用电气(GE)(GE.N)周五表示，已同意将家电业务以54亿美元出售给中国海尔电器(600690.SS)。
通用电气说，该交易对其家电业务的估值为过去12个月未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的10倍，交易完成后将带来约0.2美元的每股税后收益。
通用预计2016年的重整开支将抵消这些收益。
海尔将继续使用通用电气家电品牌，并且路易斯维尔(Louisville)将继续作为该业务的总部。（完）
(编译 汪红英/高琦 审校 蔡美珍)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)