通用电气将把总部迁往波士顿 以吸引科技人才

路透纽约1月13日 - 美国通用电气(奇异,GE) (GE.N)周三称，将把全球总部迁往波士顿，以吸引这座城市中的科技人才；在此之际，这家集团企业正寻求重点发展数码业务能力。

通用电气是飞机发动机、机车、动力涡轮机和家用电器制造商。该公司表示，将在今年夏季之前把总部迁往临时性办事处，到2018年将有大约800名员工被永久安置在波士顿海港区(Seaport)。

通用电气执行长伊梅尔特(Jeffrey Immelt)在声明中称，“我们希望作为数码-工业领域领导者，居于这个与我们有着共同愿景的生态系统的中心”。

“大波士顿地区拥有55家学院和大学。马萨诸塞州用于研发的支出比世界上的其它地区都要多，波士顿吸引了各种各样专注于解决全球难题的科技人才，”他补充道，“我们很高兴把总部迁到这样一个充满活力和创造力的城市。”

通用电气表示，此举不会对财务造成影响，州政府及市政府提供的各种奖励措施、出售当前位于康乃狄格Fairfield的总部及位于纽约市洛克菲勒广场的办公室，将可抵销相关成本。

麻萨诸塞州政府将提供多达1.2亿美元的补助及其他奖励措施，而波士顿则将提供多达2,500万美元的地产税优惠。通用电气称，政府提供的相关资金必须用于公共基础设施，包括场地准备工作、建物取得成本、以及改善道路及建筑物等。

通用电气还有资格获得100万美元的劳工培训补助，另有多达500万美元的补助用于培养该公司与各研究机构及各大学间的关系。

这家有124年历史的公司目前正进行大整顿，以强调数码及工业能力。通用电气称，波士顿总部将容纳800名员工，其规模将和康州原总部相仿，但内部组成将有所变动。通用电气表示，新的办公室将有约200名员工负责行政职务，另有600位“数码工业产品经理人、设计及开发人员”。

GE自1974年以来总部一直位于Fairfield，这次迁移总部对于康州造成一大打击；康州于12月下调企业税，以淡化该州对企业不友善的批评。Fairfield的2013-2014年年度报告中指出，通用电气总部的评估价值为7,470万美元，其所缴纳的地产税为当地之冠。(完)