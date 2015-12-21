GE拟将部分现代资本股权售予现代汽车和起亚汽车--韩联社

路透首尔12月21日 - 韩国联合通讯社旗下财经新闻部门Yonhap Infomax周一报导，通用电气(GE.N)计划周二签署一份售股协议，将把在韩国汽车金融公司--现代资本的23%股权售予该公司的主要股东现代汽车(005380.KS)和起亚汽车(000270.KS)，作价约8,000亿韩元(6.79亿美元)。

这篇未说明消息来源的报导称，现代汽车和起亚汽车计划分别从通用电气手中购得3%和20%的股权。

通用电气的旗下公司目前持有现代资本43.3%的股权，现代汽车则拥有现代资本56.5%的控股权，起亚汽车目前未持有该公司股权。

现代汽车和起亚汽车的发言人对路透表示，现代汽车是在考虑收购现代资本的股权，但还未作出决定。(完)