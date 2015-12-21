GE拟将部分现代资本股权售予现代汽车和起亚汽车--韩联社

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透首尔12月21日 - 韩国联合通讯社旗下财经新闻部门Yonhap Infomax周一报导，通用电气(GE.N)计划周二签署一份售股协议，将把在韩国汽车金融公司--现代资本的23%股权售予该公司的主要股东现代汽车(005380.KS)和起亚汽车(000270.KS)，作价约8,000亿韩元(6.79亿美元)。
这篇未说明消息来源的报导称，现代汽车和起亚汽车计划分别从通用电气手中购得3%和20%的股权。
通用电气的旗下公司目前持有现代资本43.3%的股权，现代汽车则拥有现代资本56.5%的控股权，起亚汽车目前未持有该公司股权。
现代汽车和起亚汽车的发言人对路透表示，现代汽车是在考虑收购现代资本的股权，但还未作出决定。(完)
(编译 高琦 审校 徐文焰)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。