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国际财经 | 2014年 8月 15日 星期五 09:01 BJT

通用电气正与伊莱克斯及其他方洽售旗下家电部门--消息

路透纽约8月14日 - 据知情人士周四透露，美国通用电气(GE)(GE.N)目前正与瑞典伊莱克斯(ELUXb.ST)及其他方洽谈出售旗下家电部门的事宜。

该知情人士表示，通用电气将出售GE Monogram, GE Cafe和Hotpoint品牌的家电业务，价值20-25亿美元。由于此事尚未公开，该知情人士要求匿名。

通用电气试图出售旗下家电部门，正值公司执行长伊梅尔特寻求将资源投到增长较高业务上之际。

彭博稍早报导称，通用电气据悉正与伊莱克斯和Quirky Inc进行商谈，洽售家电部门。

通用电气和伊莱克斯代表并未立即回应置评要求。(完)

(编译 许娜；审校 孙茉莉)

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