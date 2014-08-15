通用电气正与伊莱克斯及其他方洽售旗下家电部门--消息

调查：印度央行未来18个月料维持利率不变
路透4月20日 - 路透调查显示，印度央行2月对货币政策的立场转为中立后，尽管已引发通胀可能大幅上升的忧虑，但央行仍料维持利率不变直到明年较晚的时候。
路透纽约8月14日 - 据知情人士周四透露，美国通用电气(GE)(GE.N)目前正与瑞典伊莱克斯(ELUXb.ST)及其他方洽谈出售旗下家电部门的事宜。
该知情人士表示，通用电气将出售GE Monogram, GE Cafe和Hotpoint品牌的家电业务，价值20-25亿美元。由于此事尚未公开，该知情人士要求匿名。
通用电气试图出售旗下家电部门，正值公司执行长伊梅尔特寻求将资源投到增长较高业务上之际。
彭博稍早报导称，通用电气据悉正与伊莱克斯和Quirky Inc进行商谈，洽售家电部门。
通用电气和伊莱克斯代表并未立即回应置评要求。(完)
(编译 许娜；审校 孙茉莉)
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