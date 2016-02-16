通用电气高管造访伊朗 寻找油气业商机

- 路透2月15日 - 美国通用电气(GE)(GE.N)的一位发言人称，该公司正在伊朗探索潜在商机，该公司油气业务执行长Lorenzo Simonelli近期也造访了伊朗。

Simonelli造访伊朗之时，伊朗正打算增加原油出口量，并夺回因国际制裁而失去的市场份额。

“随着制裁的解除，在全面遵守美国政府规定的同时，我们开始着眼于伊朗潜在的业务机会。而Simonelli的访问便是努力的一部分，”上述发言人称。

伊朗可帮助通用电气缓解能源价格下跌带来的影响。由于能源价格下跌，通用电气将其2016年重组预算提高了一倍。该公司还表示，由于油价疲弱，预计2016年其油气业务营收可能进一步下降10-15%。(完)