通用电气高管造访伊朗 寻找油气业商机

安联保险与渣打银行签署15年协议 面向亚洲展开银保合作
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。
- 路透2月15日 - 美国通用电气(GE)(GE.N)的一位发言人称，该公司正在伊朗探索潜在商机，该公司油气业务执行长Lorenzo Simonelli近期也造访了伊朗。
Simonelli造访伊朗之时，伊朗正打算增加原油出口量，并夺回因国际制裁而失去的市场份额。
“随着制裁的解除，在全面遵守美国政府规定的同时，我们开始着眼于伊朗潜在的业务机会。而Simonelli的访问便是努力的一部分，”上述发言人称。
伊朗可帮助通用电气缓解能源价格下跌带来的影响。由于能源价格下跌，通用电气将其2016年重组预算提高了一倍。该公司还表示，由于油价疲弱，预计2016年其油气业务营收可能进一步下降10-15%。(完)
(编译 孙国玉；审校 汪红英/徐文焰)
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透东京1月19日 - 亚股周四下滑，美元反弹，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示美联储准备走上升息道路。