通用汽车和五十铃汽车将共同开发一款中型皮卡

路透东京/底特律9月26日 - 通用汽车(GM.N)和日本卡车生产商五十铃汽车(7202.T)周五表示，两家已决定共同开发一款中型皮卡车，将在北美以外的全球主要市场销售。

两家公司称，此举旨在通过使用更多共享配件和联合采购程序，降低下一代中型皮卡的成本。过去两家企业就曾在卡车方面进行过合作。

“合作将使我们利用协同效应并共享配件，进一步削减成本，”通用汽车发言人Lori Arpin称。

五十铃汽车在声明中称，“这一计划将加强双方轻型商用车的业务。”

两家公司将自行生产自家卡车。他们表示，尚未决定汽车何时上市销售。

五十铃汽车发言人Eiji Mitsuhashi称，双方没有讨论股权合作事宜。通用汽车一度最高持有五十铃汽车49%的股权，不过此后逐渐削减持股，最终于2006年将余下7.9%股权以3亿美元售出。(完)

(编译 于春红; 审校 龚芳)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。