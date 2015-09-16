通用电气拟将500个岗位迁至海外 为取得出口信贷另辟蹊径

路透华盛顿/纽约9月15日 - 美国通用电气(GE)(GE.N)周二揭示计划，将把国内500个制造业就业岗位迁往欧洲和中国，因该公司已无法取得美国进出口银行融资。在美国国会就美国进出口银行存废问题争执不休时，通用电气藉此举展现它的实力。

通用电气是美国最大工业综合集团，该公司称将把部分重型涡轮机的生产以及400个工作岗位移至法国贝尔福特，以换取法国科法斯集团(COFA.PA)所提供的信贷。这项协议将支持通用电气争取国际性电力项目标案。

通用电气发言人称，如果该公司赢得这些电力标案，那么这些工作岗位将裁撤自美国南卡罗来纳州Greenville、纽约州Schenectady、缅因州Bangor的工厂。

公司并称，小型涡轮发动机组最终组装线有额外100个工作岗位明年将自休士顿移至匈牙利和中国。但没有任何美国厂会被关闭。

通用电气正在争取价值110亿美元的国际性电力项目，需要出口信贷机构提供融资。

通用电气这项宣布对美国国会山有如一记警钟，国会议员任凭美国进出口银行特许执照在6月30日到期之后，尚在寻找让该银行恢复运作的策略。

“这就是当数以千计工作岗位岌岌可危，而国会却袖手旁观的结果，”共和党众议员Stephen Fincher说，他在众议院带头推动力图让美国进出口银行复活。

美国进出口银行是否将恢复放款仍不明朗，已造成企业忙着准备替代计划。

通用电气副董事长John Rice预计，公司将很快会宣布与其他外国出口融资机构的协议。(完)

(编译 李婷仪 审校 杜明霞)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。