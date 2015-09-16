通用电气拟将500个岗位迁至海外 为取得出口信贷另辟蹊径

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透华盛顿/纽约9月15日 - 美国通用电气(GE)(GE.N)周二揭示计划，将把国内500个制造业就业岗位迁往欧洲和中国，因该公司已无法取得美国进出口银行融资。在美国国会就美国进出口银行存废问题争执不休时，通用电气藉此举展现它的实力。
通用电气是美国最大工业综合集团，该公司称将把部分重型涡轮机的生产以及400个工作岗位移至法国贝尔福特，以换取法国科法斯集团(COFA.PA)所提供的信贷。这项协议将支持通用电气争取国际性电力项目标案。
通用电气发言人称，如果该公司赢得这些电力标案，那么这些工作岗位将裁撤自美国南卡罗来纳州Greenville、纽约州Schenectady、缅因州Bangor的工厂。
公司并称，小型涡轮发动机组最终组装线有额外100个工作岗位明年将自休士顿移至匈牙利和中国。但没有任何美国厂会被关闭。
通用电气正在争取价值110亿美元的国际性电力项目，需要出口信贷机构提供融资。
通用电气这项宣布对美国国会山有如一记警钟，国会议员任凭美国进出口银行特许执照在6月30日到期之后，尚在寻找让该银行恢复运作的策略。
“这就是当数以千计工作岗位岌岌可危，而国会却袖手旁观的结果，”共和党众议员Stephen Fincher说，他在众议院带头推动力图让美国进出口银行复活。
美国进出口银行是否将恢复放款仍不明朗，已造成企业忙着准备替代计划。
通用电气副董事长John Rice预计，公司将很快会宣布与其他外国出口融资机构的协议。(完)
(编译 李婷仪 审校 杜明霞)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。