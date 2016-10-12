通用电气将以16.5亿美元收购风轮机叶片制造商LM Wind Power

路透10月11日 - 美国通用电气(GE)(GE.N)表示，将斥资16.5亿美元，从私募股权投资公司Doughty Hanson手中收购风轮机叶片制造商LM Wind Power，以期在快速成长的再生能源市场占得更大份额。

总部设在丹麦的LM Wind Power是通用电气最大的风轮机叶片供应商。通用电气周二表示，这笔交易将帮助公司把叶片设计与制造纳为自有业务。

通用电气称，计划在旗下可再生能源业务中将LM Wind Power作为独立部门来运营。

LM Wind Power的2015年营收为7.5亿欧元(8.4亿美元)，在八个国家设有13家工厂，包括丹麦、加拿大、美国、印度、中国和巴西。

通用电气预计该交易将在2017年上半年完成，之后在2018年计入集团获利。

基于周一收盘价28.86美元，通用电气股价年内迄今累计下跌7.35%，同期标准普尔500指数.SPX则为上涨5.86%。（完）