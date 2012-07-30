通用电气称伦敦奥运为公司带来约1亿美元营收

路透7月30日电---美国通用电气(GE.N)高管称，向伦敦奥运会提供的灯具、电源和医疗设备为该公司带来约1亿美元收入，这一数额小於该公司从北京奥运会获得的营收，但足以证明其作为奥运会赞助商的身份。

自2005年成为奥运顶级赞助商以来，通用电气通过向都灵、北京和温哥华的奥运场馆及运动员村出售设备，已获得约10亿美元的收益，其中一半来自於2008年的北京奥运会。

“北京举办奥运会时，他们投资巨大，需要建筑和开发的场馆与设施更多，”通用电气首席营销官康斯托克（Beth Comstock）说，“伦敦在基础设施方面的投资更为谨慎，但我们当然还是很高兴能参与其中。”

伦敦建设新奥运场馆和改善现有设施耗资约140亿美元，远少於外界估计中国当时的400亿美元花费。

通用电气拒绝透露成为奥运赞助商花了公司多少钱。奥运合约禁止赞助商透露资金数额，但通用电气称，从奥运会上获得的收益已证明其作为奥运会赞助商的身份。

“对我们来说，这是很好的回报，”康斯托克说，“很容易证明（奥运会赞助商的身份），获得收益是不费脑筋的事。”

通用电气对奥运会的赞助合约一直到2020年。尽管通用电气不再拥有美国奥运转播商NBC环球的大部分股权（现在NBC环球的大部分股权由康卡斯特公司持有），但是奥运赞助已经得到了回报，康斯托克说道。

他说，大部分原因是奥运会充分展示了通用电气为大型项目出售产品的能力。通用电气直接向新兴市场的政府推销产品已成惯例，从沙特阿拉伯到中国，通用电气一直在推广像发电厂、水净化系统这样的大型基础设施项目。

奥运会11个顶级赞助商还包括麦当劳(MCD.N)、陶氏化学(DOW.N)以及Visa公司(V.N)。（完）

编译：逯璐 发稿：张家伟

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