通用电气聘大摩评估22亿美元泰国大城银行持股--消息

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透新加坡/香港9月17日电---知情消息人士指出,美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)已聘请摩根士丹利(MS.N),负责检视通用电气所持有的泰国大城银行(Bank of Ayudhya)(BAY.BK)33%股权,这项检视行动有可能促使通用电气出售这批价值近22亿美元的持股.
自通用电气开始收缩业务後,媒体便持续揣测出售持股一事.这是通用电气首次正式委托投行进行研究,更加显示通用电气认真考虑这个可能性.
通用电气2007年买下大城银行股权,投资223亿泰铢,根据当时汇率,相当於6.26亿美元.大城银行为泰国第五大银行.
消息人士称,通用电气是否会进行竞价拍卖并不明朗.由於相关讨论属机密性质,消息人士拒绝具名.
无法取得摩根士丹利评论.通用电气并未答覆询问回应的电邮.(完)
--编译 蔡美珍;审校 于春红
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