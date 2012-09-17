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国际财经 | 2012年 9月 17日 星期一 16:15 BJT

通用电气聘大摩评估22亿美元泰国大城银行持股--消息

路透新加坡/香港9月17日电---知情消息人士指出,美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)已聘请摩根士丹利(MS.N),负责检视通用电气所持有的泰国大城银行(Bank of Ayudhya)(BAY.BK)33%股权,这项检视行动有可能促使通用电气出售这批价值近22亿美元的持股.

自通用电气开始收缩业务後,媒体便持续揣测出售持股一事.这是通用电气首次正式委托投行进行研究,更加显示通用电气认真考虑这个可能性.

通用电气2007年买下大城银行股权,投资223亿泰铢,根据当时汇率,相当於6.26亿美元.大城银行为泰国第五大银行.

消息人士称,通用电气是否会进行竞价拍卖并不明朗.由於相关讨论属机密性质,消息人士拒绝具名.

无法取得摩根士丹利评论.通用电气并未答覆询问回应的电邮.(完)

--编译 蔡美珍;审校 于春红

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