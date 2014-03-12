美国联邦检察官就通用汽车召回事件启动刑事调查--消息

路透纽约/华盛顿/底特律3月11日 -根据熟悉调查进展的消息人士，美国联邦检察官正在调查通用汽车(GM.N)是否因未能适当披露某些车型存在问题而负有刑事责任。这些问题与13人车祸死亡相关，并导致上月通用发布召回。

在纽约进行的调查还处于早期阶段，消息人士并未阐述负有刑事责任所依据的法律条例。

根据消息人士，联邦调查人员正在审查有关通用是如何处理点火开关问题报告的信息，此问题在10年前首次曝光。

该消息人士不愿具名，因为调查尚未公开。

通用汽车周二拒绝置评。该公司股价在纽约证交所收低5%，报35.18美元。

在曼哈顿检察官展开联邦调查之前，已有多个美国政府部门在审查通用2月宣布的召回事件。美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)此前启动调查，看通用在召回中是否反应足够迅速。

周二稍早，路透报导称美国参议院一委员会主席寻求就此问题召开听证会。美国众议院能源及商业委员会也命令通用和NHTSA，提交有关通用汽车点火开关问题的信息。

在某些情况下，该问题使得汽车在高速行驶时，发动机及包括前排气囊在内的其他部件关闭。超过160万辆老旧汽车受到影响。(完)

(编译 王兴亚；审校 王冠中)

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