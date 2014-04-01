通用将召回逾150万辆汽车 因电动助力转向可能突然失灵

路透3月31日 -通用汽车(GM.N)周一表示将召回逾150万辆汽车，因转向助力可能突然停止运作。该公司在声明中称，这一隐患或将增加撞车的风险。

通用汽车自今年初以来累计召回的汽车数量将达到626万辆。本次召回涉及1,508,445辆汽车，在美国市场将召回130万辆。

通用周一宣布召回六款车型，分别是2010年款Cobalt紧凑型汽车、2009-2010年款雪佛兰HHR紧凑型汽车、2004-2007年款Saturn ION紧凑型汽车、2004-2005年款全部雪佛兰Malibu轿车及2006-2008年款部分此款车型、2008-2009年款Saturn Aura轿车、2005年款全部Pontiac G6轿车，以及2006年、2008年和2009年款部分此款车型。

其中前三款车型也涉及点火开关问题，通用汽车因这一问题在全球范围内召回260万辆汽车。这一故障与13起死亡事故有关。

该公司周一还表示，预计第一季计提的费用高达7.5亿美元，主要与该季宣布的召回有关。这包括在3月17日宣布召回三款汽车相关的3亿美元费用，以及在2月25日因点火开关故障而宣布召回的相关费用。

周一除了宣布因安全隐患而召回汽车外，通用还另为405,484辆汽车提供更换电子助力转向马达的终身保修，其中包括2006-2008年款HHR紧凑型汽车和2009年款部分此款车型，以及2003年款Saturn ION紧凑型汽车。(完)

(编译 王翔琼；审校 徐文焰)

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