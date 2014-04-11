通用汽车称第一季将认列13亿美元召回费用

路透底特律4月10日 -通用汽车(GM.N)周四表示，该公司第一季将认列13亿美元费用，支应召回相关的维修费用和成本，其中包括先前已宣布的7.5亿美元费用。

通用汽车称，仍预期将公布“强劲的第一季核心营业表现”。

该公司表示，已向美国安全监管机构报告，将为美国召回的220万辆汽车置换锁芯，解决点火开关的问题。

通用汽车称，已接获数百则通报称，在汽车引擎运转时发生钥匙滑落的现象。

该公司也将在美国以外地区，为六款大约40万辆召回车辆置换点火开关锁芯。(完)

(编译 王冠中; 审校 龚芳)

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