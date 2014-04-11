通用汽车称第一季将认列13亿美元召回费用

巴菲特旗下房地产经纪商与中国居外网达成营销协议
路透4月17日 - 美国投资大亨巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)掌管的一家房地产经纪商周一宣布，与中国最大的国际房地产网站居外网达成销售协议，希望能吸引到有意在美国置业的中国富裕人群。
路透底特律4月10日 -通用汽车(GM.N)周四表示，该公司第一季将认列13亿美元费用，支应召回相关的维修费用和成本，其中包括先前已宣布的7.5亿美元费用。
通用汽车称，仍预期将公布“强劲的第一季核心营业表现”。
该公司表示，已向美国安全监管机构报告，将为美国召回的220万辆汽车置换锁芯，解决点火开关的问题。
通用汽车称，已接获数百则通报称，在汽车引擎运转时发生钥匙滑落的现象。
该公司也将在美国以外地区，为六款大约40万辆召回车辆置换点火开关锁芯。(完)
(编译 王冠中; 审校 龚芳)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透4月17日 - 美国投资大亨巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)掌管的一家房地产经纪商周一宣布，与中国最大的国际房地产网站居外网达成销售协议，希望能吸引到有意在美国置业的中国富裕人群。
路透纽约4月17日 - 美国联邦储备委员会(美联储，FED)副主席费舍尔周一表示，美联储最近暗示可能今年晚些时候开始缩减4.5万亿美元的资产负债规模，市场对此无甚反应，表明政策转变或顺利进行。
路透首尔4月18日 - 美国副总统彭斯周二在首尔向商界领袖表示，特朗普政府将检讨和调整美韩两国间持续了五年的自由贸易协定。