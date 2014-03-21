通用汽车总裁4月1日赴众院听证 厘清产品安全性问题

路透华盛顿3月20日 - 美国众议院周四说，通用汽车(GM.N)总裁Mary Barra将在4月1日出席众议院听证会。国会正在调查通用汽车点火装置瑕疵长久以来与12起死亡事故的相关性。

众议院能源及商业委员会的负责人们还说，已经邀请美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)代理局长David Friedman也出席听证。

这是国会调查小组首度针对通用此次事件展开听证会。通用因点火装置问题召回160万辆汽车，而这个瑕疵竟然早在10多年前就已经发现。

虽然点火装置的瑕疵是早在Barra和Friedman上任之前就出现的问题，但委员会主席FredUpton说，“他们的证词对厘清真相将是必要的”。(完)

(编译 李婷仪 审校 高琦)

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