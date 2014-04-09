通用汽车遭当局罚款 因逾期未提交召回相关文件

路透华盛顿4月8日 - 美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration/NHTSA)周二表示，由于通用汽车(GM.N)未在4月3日期限前，提交关于引擎点火器瑕疵召回260万辆汽车事件的资讯，将每日缴纳7,000美元罚款。

NHTSA在致通用汽车的信函中称，该公司目前已被罚款28,000美元，在全数回答该机构调查中询问的107个问题前，将每日遭受罚款。

NHTSA正在调查，为何通用汽车等到今年2月才展开召回，尽管该公司在十多年前已知悉该瑕疵存在。

Saturn Ions和Chevrolet Cobalts等车型的问题点火器已造成至少13人死亡。该瑕疵会造成引擎瞬间熄火、安全气囊失灵、方向盘和煞车难以操控。

通用汽车在声明中表示，该公司已“完全地配合”NHTSA调查。通用称，已向NHTSA提交逾27.1万页的文件，在取得进一步资讯后也会尽速提交额外文件。(完)

(编译 王冠中; 审校 于春红)

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