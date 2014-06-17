通用汽车安全危机升级 点火开关问题致再召回300万辆汽车

图中为通用汽车出产的雪佛兰Camaros。 REUTERS/Mario Anzuoni

路透旧金山/底特律6月16日 - 美国通用汽车(GM.N)周一宣布因点火开关问题再召回300万辆汽车，本次危机中因为同样问题而召回的汽车数量几乎翻了一倍。今年以来，此事已经让公司及其首席执行官博拉(Mary Barra)焦头烂额。

通用汽车周一宣布在全球召回336万辆中型和大型轿车，这些汽车的点火装置会脱离“行驶”位置，可能影响到助力转向、动力制动和气囊。

本次的点火开关故障和稍早爆出的缺陷问题情况类似，之前问题已经导致至少13人死亡，雪佛兰Cobalt等260万辆小型轿车被召回。

通用汽车的工程师首次发现Cobalt存在问题还是在10多年前，该公司对此事反应迟钝，导致国会和联邦机构展开调查，公司亦开始内部自查。

“这些召回只是通用必须做的事情中很小的一部分，”康涅狄格州民主党参议员Richard Blumenthal在通用周一公布召回消息后称。

通用表示，Cobalt存在缺陷的点火开关的设计者Ray DeGiorgio，还设计了最新一批召回汽车的点火开关。该公司稍早召回汽车后，便解雇了DeGiorgio。目前无法联系到DeGiorgio置评。

通用今年已44次宣布汽车召回，全球总计召回约2,000万辆汽车，超过了美国年度汽车销量。通用今年召回的汽车中，有近650万辆是缘于点火开关相关问题，其中逾50万辆为雪佛兰Camaros。

该公司把第二季汽车召回相关拨备自4亿美元提高至7亿美元，全年拨备从而达到了20亿美元。

虽然今年受到汽车召回的影响，但通用汽车美国销量5月跳升至2008年8月以来最高。

汽车研究中心(Center of Automotive Research)名誉主席David Cole称，通用引人注目的问题今年已经带动其他车企进行召回。他将近期一系列事件称为“召回之春”。

通用表示，注意到有八起车祸和六起受伤事件与最新召回有关，但没有说明是否有死亡案例。

通用周一称，将更换或重做点火钥匙，去除钥匙尾部的狭槽。这个狭槽可能导致悬挂的钥匙环滑至一边，使得点火钥匙脱离行驶位置。

“使用尾部为一个孔洞而非狭槽的钥匙，可以解决路况颠簸时钥匙意外转动的问题，比如驶过坑洞或铁路交叉口时，”该公司称。

一位发言人表示，点火开关不需要更换，尽管它们“稍低于”公司的扭矩配置。扭矩就是退出行驶状态所需的力。

最新一波召回包括别克LaCrosse、雪佛兰Impala、凯迪拉克DeVille和若干其他车型，但只有Impala目前还在生产。这些召回车型范围包括从2000到2014年的款式。(完)

(编译 郑茵/许娜/朱晓军；审校 杜明霞)

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