通用汽车委托进行研究显示东南亚国家需进一步开放市场

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透北京12月2日 - 一项研究显示，尽管东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)反复承诺，并且已付出多年的努力欲将东南亚整合为单一市场，但东盟对自由贸易仍有抵触而且阻碍进口，这令一些跨国企业受挫。
由美国通用汽车(GM.N)委托并出资进行的这项研究表明，东盟协调贸易与投资规定的努力没有取得进展。
咨询机构Oxford Economics在研究中发现，东盟内部针对汽车等进口产品的关税普遍“大幅”下降，但其效果被行业政策所抵消。这些行业政策通过税收和其他激励措施促进产品销售，但要求较高的零部件国内生产比例，从而令进口产品在竞争中处于不利位置。
通用汽车委托进行的研究显示，自从全球金融危机爆发以来，东盟内部非关税措施势头增强。根据研究，2009-13年间，东盟成员国采取了190项额外的非关税举措，其中印尼实施75项，越南39项，泰国27项，马来西亚16项。
研究指出，这对该地区经济成长构成拖累，而且不利于就业。研究并称，如果取消所有这些举措，东盟内五个最大的经济体经济增长将提高0.5个百分点，而且会创造出50多万个新的就业岗位。
GM International负责政府关系和公共政策的副总裁Matt Hobbs表示，如果东盟成为真正的单一市场，那么到2018年将成为全球第六大汽车市场。
“如果将所有东盟成员国加在一起，成为一个统一的区域，那么东盟将成为更具竞争力的全球生产基地，”他补充说。(完)
(编译 徐文焰/杜明霞；审校 张若琪)
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