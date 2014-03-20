通用汽车必须为破产前隐匿点火开关问题负法律责任--诉讼案

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透纽约3月19日 -周三一宗诉讼案要求通用汽车(GM.N)对2009年破产之前隐匿点火开关问题负起法律责任，这让通用大受打击。
该点火开关问题导致通用于上个月召回160万辆汽车。
通用与2009年申请破产的通用已是不同的法人。根据其脱离破产保护的条件，所谓新的通用并不需要对2009年7月以前发生的意外负起法律上的赔偿责任。“旧通用”或破产前通用所遗留下来的事业需负起责任。
在联邦法院所提起的集体诉讼计划表示，原告应该被允许控告破产前的行为，“因为该行为是由旧通用和通用所隐匿”。
该诉讼案并称，通用有责任向联邦政府报告任何有关破产前生产车辆的安全问题。
通用发言人士不愿针对诉讼案置评，称公司已为召回事件道歉，并将处理客户的需求列为优先事项。
周三的诉讼案是车主提起的数个案子之一。车主们主张近期的召回事件造成其车子价值降低。但该案似乎是第一个新公司须为破产前公司负起法律责任的案子。
该名原告是Katie McConnell，是2007年款Saturn IonCoupe的车主。根据提起该诉讼案的律师Steve Berman，此案至少求偿3.5亿美元。(完)
(编译 戴素萍 审校 王冠中)
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