通用汽车曾在召回前订购点火开关替换部件--华尔街日报

路透纽约11月9日 - 华尔街日报周日报导，通用汽车(GM.N)今年曾因安全隐患向联邦安全监管机构报告，并召回数百万台汽车；但在此之前近两个月，通用就已订购50万个用于更换的点火开关。

华尔街日报援引电邮称，通用汽车在去年12月一高层会议结束的第二天，就下了50万个点火开关的“紧急”订单，用于雪佛兰Cobalt及其他小型轿车。

华尔街日报指称，其援引的内容来自于2013年12月中旬期间，一位通用汽车约聘员工和点火开关供货商Delphi Automotive(DLPH.N)的电邮往来。通用汽车在2014年2月宣布上述召回计画。

通用汽车因点火开关隐患召回的汽车数量达到260万辆左右；有问题的开关可能会意外导致发动机熄火、安全气囊无法打开，或是让动力刹车和转向系统无法操作。曼哈顿区地方法院将在2016年1月11日审理通用诉讼案件。(完)

(编译 洪曦; 审校 龚芳)

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