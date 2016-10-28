通用电气称与贝克休斯就潜在合作进行洽商（更新版）

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
（新增GE声明和细节）
路透10月27日 - 美国通用电气(GE)(GE.N)周四表示，正在与第三大油田服务提供商贝克休斯(Baker Hughes)(BHI.N)就潜在合作进行洽商。
“虽然还未达成结论，但所有选项都不包括直接收购，”通用电气在一份声明中说。
华尔街日报(WSJ)报导称通用电气正在洽谈收购贝克休斯后，贝克休斯股价盘后一度跳涨近14%，随后缩减部分涨幅，上升约7%。
通用电气股价盘后下跌0.2%至28.56美元。
华尔街日报报导称，通用电气已就收购事宜与贝克休斯接洽。(on.wsj.com/2eShzj0)
就算是对通用电气而言，该交易也称得上大手笔，规模几乎是该公司去年以130亿美元收购阿尔斯通(ALSO.PA)电力资产的两倍。
贝克休斯拒绝置评。该公司市值为231亿美元。
知情消息人士告诉路透，通用电气已经接触贝克休斯，讨论收购的可能性。
该消息人士表示，尚不清楚贝克休斯是否将展开进一步谈判。
贝克休斯和同业哈里伯顿(Halliburton)(HAL.N)5月宣布终止双方原定的合并计划，原因是合并遭到欧洲和美国反垄断监管机构的反对。(完)
(编译 杜明霞/王兴亚；审校 张荻)
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