通用电气称与贝克休斯就潜在合作进行洽商（更新版）

（新增GE声明和细节）

路透10月27日 - 美国通用电气(GE)(GE.N)周四表示，正在与第三大油田服务提供商贝克休斯(Baker Hughes)(BHI.N)就潜在合作进行洽商。

“虽然还未达成结论，但所有选项都不包括直接收购，”通用电气在一份声明中说。

华尔街日报(WSJ)报导称通用电气正在洽谈收购贝克休斯后，贝克休斯股价盘后一度跳涨近14%，随后缩减部分涨幅，上升约7%。

通用电气股价盘后下跌0.2%至28.56美元。

华尔街日报报导称，通用电气已就收购事宜与贝克休斯接洽。(on.wsj.com/2eShzj0)

就算是对通用电气而言，该交易也称得上大手笔，规模几乎是该公司去年以130亿美元收购阿尔斯通(ALSO.PA)电力资产的两倍。

贝克休斯拒绝置评。该公司市值为231亿美元。

知情消息人士告诉路透，通用电气已经接触贝克休斯，讨论收购的可能性。

该消息人士表示，尚不清楚贝克休斯是否将展开进一步谈判。

贝克休斯和同业哈里伯顿(Halliburton)(HAL.N)5月宣布终止双方原定的合并计划，原因是合并遭到欧洲和美国反垄断监管机构的反对。(完)