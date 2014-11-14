专访：通用电气油气部门客户未因油价下跌取消项目--主管

调查：若政治状况维持不变 欧元区经济增长将稳定但温和
路透4月20日 - 路透调查显示，分析师预计未来一年欧元区经济增长将稳定但温和，而且这在一定程度上要取决于独立候选人马克龙赢得下个月的法国总统大选。
路透里约热内卢11月13日 - 美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)油气设备部门主管Lorenzo Simonelli周四称，公司在全球各地客户中，尚未发现因油价下跌而取消项目，并且自信通用的技术对于该行业进一步降低成本非常重要。
“目前为止这些项目仍然能坚持下去，我们也提供高资本效率的解决方案，确保他们能支撑下去，”Simonelli称。
油价自6月以来急挫逾25%，令人怀疑在海下几千米或北极等恶劣环境的复杂项目的经济性。
通用油气部门生产石油企业设备，在公司中的重要性不断提升，其营收在过去四年中增长逾80%。
Simonelli称，通用的规模和业务范围使其能在下行周期也能投资油气技术，公司押注的是巴西等地区深海油田的长期前景。
Simonelli称，通用还在努力使设备更加标准化，让油企能在不同项目使用相同的设计。此前深海设备多为定制，导致成本增加。
“我们可以把航空业务、以及电力和水力部门生产标准化产品的经验用在油气部门，”他称。“这与其他企业大不相同。”(完)
(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
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