专访：通用电气油气部门客户未因油价下跌取消项目--主管

路透里约热内卢11月13日 - 美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)油气设备部门主管Lorenzo Simonelli周四称，公司在全球各地客户中，尚未发现因油价下跌而取消项目，并且自信通用的技术对于该行业进一步降低成本非常重要。

“目前为止这些项目仍然能坚持下去，我们也提供高资本效率的解决方案，确保他们能支撑下去，”Simonelli称。

油价自6月以来急挫逾25%，令人怀疑在海下几千米或北极等恶劣环境的复杂项目的经济性。

通用油气部门生产石油企业设备，在公司中的重要性不断提升，其营收在过去四年中增长逾80%。

Simonelli称，通用的规模和业务范围使其能在下行周期也能投资油气技术，公司押注的是巴西等地区深海油田的长期前景。

Simonelli称，通用还在努力使设备更加标准化，让油企能在不同项目使用相同的设计。此前深海设备多为定制，导致成本增加。

“我们可以把航空业务、以及电力和水力部门生产标准化产品的经验用在油气部门，”他称。“这与其他企业大不相同。”(完)

(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)

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