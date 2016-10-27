版本:
中国
国际财经 | 2016年 10月 28日 星期五 07:36 BJT

通用电气洽谈收购油田服务公司贝克休斯--WSJ

路透10月27日 - 华尔街日报(WSJ)周四援引消息人士报导称，美国通用电气(GE)(GE.N)正在洽谈收购油田服务提供商贝克休斯(Baker Hughes)(BHI.N)。

华尔街日报称，通用电气已和贝克休斯接洽，但谈判细节尚不得而知，也有可能达不成协议。(on.wsj.com/2eVuf8x)

贝克休斯拒绝置评。该公司市值为231亿美元。

贝克休斯股价盘后飙升近13.7%至62美元。通用电气股价跌1.4%至28.23美元。(完)

(编译 张涛；审校 郑茵)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐