通用电气洽谈收购油田服务公司贝克休斯--WSJ

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透10月27日 - 华尔街日报(WSJ)周四援引消息人士报导称，美国通用电气(GE)(GE.N)正在洽谈收购油田服务提供商贝克休斯(Baker Hughes)(BHI.N)。
华尔街日报称，通用电气已和贝克休斯接洽，但谈判细节尚不得而知，也有可能达不成协议。(on.wsj.com/2eVuf8x)
贝克休斯拒绝置评。该公司市值为231亿美元。
贝克休斯股价盘后飙升近13.7%至62美元。通用电气股价跌1.4%至28.23美元。(完)
(编译 张涛；审校 郑茵)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。