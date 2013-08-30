通用电气计划退出美国消费者贷款业务--WSJ

路透8月30日 - 华尔街日报引述知情人士称，美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)计划剥离旗下金融部门GE Capital在美国的消费者贷款业务，因该公司希望聚焦于核心工业业务。

报导称，通过首次公开发行(IPO)剥离这一业务的初步工作正在进行之中。

通用电气曾表示，美国消费者金融业务去年的获利为22亿美元。在GE Capital目前2,740亿美元的未偿贷款中，该部门占到500亿美元。

消息人士对华尔街日报称，IPO可能在明年早期进行，但规模尚未确定。

报导称，来自摩根大通(JPM.N)和高盛(GS.N)的银行家正在拟定IPO事宜，但其他选择包括更小规模的剥离以及资产出售。

路透在美国常规工作时间外尚未立刻联系上通用电气就此置评。(完)

(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)

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