通用电气第四季净利上升 油气业务提振业绩

* 第四季每股盈余0.53美元，符合分析师预估

* 2013年利润率略低于公司目标

* 航空和油气业务营收强劲

路透1月17日 -美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)周五公布的2013年利润率令人失望，因风力涡轮机延期交付以及能源管理部门业绩疲弱，抵消了季度获利上升5%的正面效应。

油泵及喷气发动机销售强劲，扶助通用电气第四季剔除特殊项目的每股盈余达到0.53美元，符合华尔街预期。

但该股仍下挫，因其距离2013年扩大工业部门利润率的目标还略有距离。该公司愈发侧重工业业务，并减少对不稳定的金融业务曝险。

“这种转变还需要时间，通用电气必须要实现这些目标，今年工业部门目标并未完全实现，令人失望，”Edward Jones分析师Christian Mayes说。他对通用电气的评级为“持有”。

通用电气工业部门营业利润率提高了0.66个百分点，低于全年提高0.7个百分点的目标。

该公司首席财务官Jeff Bornstein在接受路透专访时表示，鉴于该公司的规模，利润率低于预期“可以忽略不计”。

通用电气称，其第四季净利成长至42亿美元，或每股0.41美元，上年同期分别为40.1亿美元，或每股0.38美元。

不计特殊项目的获利为每股盈余0.53美元，符合汤森路透I/B/E/S分析师预估。

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“他们有许多大动作，当卖出许多大型业务时，业绩按季会轻易下降，会对利润率产生巨大影响，”Harbor Advisory Corp首席投资总监Jack Degan表示。

“按年看，其利润率朝着合理的方向前进，”Degan说。Degan所在公司持有通用电气股票。

通用电气称，2013年削减成本计划超前，其2014年还要将成本至少降低10亿美元。

通用电气股价收跌2.28%至26.58美元。该股2013年涨逾30%，表现超过大盘。

**油气业务提振业绩**

通用电气公布其七个工业部门中有六个获利上升。鉴于该公司的规模和业务多样性，通常被视为经济的风向标。

“成长型市场情况良好，美国市场表现强，欧洲市场则有好有坏，”公司执行长伊梅尔特(Jeffrey Immelt)在声明稿中称。

营收增长3.1%至403.8亿美元，比分析师预估目标约高出1.60亿美元。

油气业务营收跳增17%，这是第四大业务部门，但是2013年增长最快的部门；第二大部门--航空业务营收增加13%。

最大部门电力及水利业务的业绩受到风力涡轮机扇叶生产问题的困扰。

该公司第四季有200个涡轮机没有按计划出货。供应链问题影响其第四季获利和利润率。

通用电气从油泵、喷气发动机到涡轮机等全部产品的积压订单增加16%，至2,440亿美元的纪录水准。

财务官Bornstein称，订单积压状况让公司相信，其2014年能够实现扣除并购后工业部门营收增长4-7%的目标。(完)

(编译 李爽 审校 王兴亚)

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