通用电气拟以3.89亿美元公开收购阿尔斯通两个印度部门股权

路透新德里5月5日 -美国通用电气(GM)(GE.N)周一提出拟依照当地规定收购法国阿尔斯通(ALSO.PA)两个印度部门股权，收购价值最多达3.89亿美元。通用电气目前正以169亿美元竞购阿尔斯通的能源部门。

通用电气拟以每股261.25卢比从公开市场收购Alstom T&D India LtdALST.NS25%的股权。交易估值最高达2.78亿美元。

此外，在另一项文件中，通用电气也提出以每股382.20卢比、最多1.11亿美元来收购Alstom India LtdALSM.NS26%的股权。文件称，通用电气唯有在成功收购阿尔斯通能源部门之后，才会进行前述这两项股权收购。

现金短绌的阿尔斯通上周表示，将在5月底前评估美国通用电气对其能源业务提出的要约，同时也为德国西门子(SIEGn.DE)提出竞购报价敞开大门。

0504 GMT，Alstom T&D India股价上涨6.4%，报289.15卢比，Alstom India回吐稍早时涨幅，下跌0.8%至452卢比。NSE指数.NSEI上涨0.28%。

如果通用电气成功收购阿尔斯通的能源部门，将可间接取得阿尔斯通在Alstom T&D的75%股份、以及它在Alstom India的68.6%持股。按照印度当地市场规定，通用电器必须对这两个部门股份发起收购要约。(完)

(编译 李婷仪 审校 石冠兰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。