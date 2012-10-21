通用电气第三季营收低於分析师预期

* 经调整的EPS为0.36美元,符合分析师预估

* 净利增长8.3%,营收增2.8%

* 维持全年展望不变.

* 预计2013年经济不会大幅改善

路透10月19日电---通用电气(奇异,GE)(GE.N)公布第三季营收弱於预期,受累于不利的汇率条件.公司对2013年的看法谨慎,表示预计艰难的经济环境将持续.

这家美国最大的综合性企业周五公布,营收增长2.8%,航空和医疗部门的收入下滑,美元走强拖累到整体业绩.

通用电气股价周五下跌3.42%,至每股22.03美元.

该公司维持全年展望不变,即全年获利增幅将达到10%以上.但预计全年营收仅增长3%,低於此前预期的5%,反映出其继续缩减削减通用金融(奇异资融,GE Capital)的努力和汇率波动的影响.

通用电气第三季获利增长8%.但其预计明年全球经济不会出现任何大幅改善.

"我们预计欧洲的形势不会有什麽好转,"通用电气执行长伊梅尔特(Jeffrey Immelt)在一个电话会议上对投资者表示."我们认为2013年的状况和2012年差不多,重大的变数是'财政悬崖'."

但伊梅尔特称,通用认为因国会无法达成妥协而自动减支的情况不会出现,"财政悬崖"的问题会以某种方式得到解决.

**获利符合市场预期**

第三季净利增至34.9亿美元,或每股盈余(EPS)0.33美元;上年同期分别为32.2亿和0.22美元.

扣除一次性项目的EPS为0.36美元,符合汤森路透I/B/E/S调查中分析师的平均预估.

营收增加2.8%至363.5亿美元,上年同期为353.6亿.华尔街的预估为369.4亿.

Harbor Advisory的首席投资官Jack DeGan表示,市场将对此略微感到失望,公司9月底对分析师所做的一次介绍鼓舞人心,使部分投资者预计增长会更加强劲.

他表示,获利符合预期,但营收偏低,如果不受汇率因素拖累的话,会好於预期.

通用电气表示,受汇率波动影响,公司当季公布的营收被拉低了11亿美元.

财务长(CFO)Keith Sherin表示,去年第三季美元尤其疲弱,受国会有关美国债务上限之争的影响,他预计汇率方面的压力将会缓和.

"如果美元汇率在第四季持稳,拖累影响就会少一些,"Sherin在采访中表示.

**能源部门抵消欧洲疲弱表现**

在通用电气各部门中,能源部门的营收增幅最大,当季增长了12%.伊梅尔特在2010年和2011年通过110亿美元的一系列收购,扩充了该领域的业务.

通用电气表示,第三季欧洲的状况依然"艰难".

"财报中最重要的一点是,他们维持2012年全年展望,"Gary Goldberg Financial Services总裁Oliver Pursche表示,"我们认为,第四季对於企业而言将充满挑战,尤其是在营收方面.他们维持展望不变是一个正面消息."

伊梅尔特此前承诺,通用电气将回购足够的股票,以将其股本降低至100亿以下.

通用电气表示,今年以来,已回购了价值30亿美元的股票.截至9月30日,通用电气的已发行股票规模为105.2亿股,低於去年同期的105.8亿股.(完)

--编译 丁琦;审校 王丽鑫

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