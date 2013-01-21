通用电气第四季获利增长 如何使用手中大量现金受关注

* 第四季经调整后的每股盈余为0.44美元,高于市场预估的0.43美元

* 营收增长3.6%,亦好于预期

* 公司将对上百亿美元资金进行重新配置或派息及回购股票

* 未交货订单达到2,100亿美元的纪录高位

* 可能维持年度派息计划--财务长

路透1月18日 - 通用电气执行长伊梅尔特(Jeffrey Immelt)对公司的大笔资金有何打算?

随着通用电气(GE.N)出售手中剩余的NBC Universal股份,并从旗下的通用电气金融服务公司(GE Capital)获得更多收益,未来几年中可能会拥有高达上百亿美元的现金.公司股东十分关心伊梅尔特打算如何使用这笔资金.

通用电气金融服务公司去年向公司总部上交64亿美元现金.分析师估计其今年上交的现金规模可能也差不多.

不过通用电气在2014年年中执行选择权,将手中NBC Universal的剩余股份售予Comcast(CMCSA.O)后,或将有更大笔资金注入.目前这些股份估值约为170亿美元,但最终售价和交易时间也可能有变.

通用电气周五公布获利较上年同期增长7.5%,超出预期.之后伊梅尔特在电话会议中与投资者进行了交流.

在电话会议中,伊梅尔特对支出计划出言谨慎.他的表态并未偏离其反覆重申的论调太多,即公司在派息、回购股票和进行一些小规模并购方面的优先程度是均衡的.

"公司将在未来三年中将有大量现金,对吧?"伊梅尔特称,"除了进行有计划和平衡的资本配置外,我不想作出其他的声明..."

通用电气股价周五收高3.5%至22.04美元,而美股大盘指数涨跌互见.

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(link.reuters.com/quz35t)

该公司在2011年1月将NBC的多数股权售回给Comcast,同时启动斥资120亿美元,针对小型能源设备生产商的收购行动.Vertical Research Partners分析师Jeff Sprague认为,今年可能重复这种模式.

该公司可能会考虑进行交易,以壮大其最近刚刚花费74亿美元建立的能源管理部门.该部门主要制造电力传输设备.

**派息计划**

伊梅尔特的资金使用计划还包括继续提高派息以及回购股票.

投资者暗示,通用电气周五发布优于预期的第四季获利报告,可能促使公司继12月增加股息12%后,再次提高派息.

通用电气财务长Keith Sherin指出,公司并没有如此频繁地提高派息的计划.

"我们过去的作法是在年底与董事会检视资本配置计划后,再决定是否提高股息.我认为未来仍会这样."他在接受访问时表示.

该公司从2010年7月至2011年12月四次提高股息,但均为特殊情况,意在弥补金融危机期间被大幅降低的派息.

Huntington资产咨询公司高级副总裁兼投资组合经理Peter Sorrentino表示,通用电气售出剩余NBC股份给Comcast后,不应把所有收益都进行再投资,而是应当考虑进行更多的派息和股票回购.

"让我们去回馈那些长时间支持公司的股东吧."Sorrentino指出,"控制公司规模并有业务侧重的作法比较好.将目标放在成长型市场,但不要只因为过去一直如此就继续维持庞大的企业规模."

在伊梅尔特掌舵期间,公司股价长期的疲弱表现是备受股东诟病的问题之一.尽管通用电气在去年提高股息12%,超过了道琼工业指数.DJI同期9%的涨幅,但其股价仍远低于2007年金融危机爆发前达到的42美元高位.股市大盘也仍未回到危机前的高点.

**未交货订单总额创纪录**

通用电气公布,第四季未交货订单总额达到2,100亿美元的纪录高位,其高于第三季的2,030亿美元.这一指标预示公司未来的销售情况,因而备受外界关注.

"未交货订单数据相当不错.我之前没想到会有70亿美元,高达3.5%的增幅."Harbor Advisory投资总监Jack De Gan表示,"第四季工业产品方面的订单肯定不少."该公司持有通用电气股票.

公司第四季订单增长2%,如果去除因预计税惠政策到期导致风力涡轮机需求骤降,以及汇率波动的影响,则增幅为7%.

通用电气第四季获利增至40.1亿美元,合每股盈余(EPS)0.38美元,高于上年同期的37.3亿美元和0.35美元.

不计入特殊项目的EPS为0.44美元,较汤森路透I/B/E/S访问分析师的预估高0.01美元.

营收增长3.6%至393.3亿美元,上年同期为379.7亿.

伊梅尔特表示,中国和石油生产国的强劲需求,帮助通用电气抵御国内和欧洲经济表现不稳的冲击.

"新兴市场表现相当强劲,发达地区的情况也回稳."伊梅尔特对投资者表示.(完)

(编译 徐文焰; 审校 于春红)

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