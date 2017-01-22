通用电气季度获利大增 寄望企业税率大幅调降

图为通用电气公司的企业标识。 REUTERS/Stephane Mahe

路透1月20日 - 通用电气(GE.N)希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。

GE首席财务官Jeff Bornstein对路透表示，“从GE的角度来看，至少我们需要的企业税体系，是税率与经济合作暨发展组织(OECD)平均21%或22%的水准相当，”低于35%。“我们至少要降至相等的水准。”

通用电气还希望企业在外国业务在当地缴税，在获利汇回美国时不要二次缴税。Bornstein说，当企业汇回在海外获利时，税率应该在4-5%。

Bornstein补充称，通用电气预计，美国国会推迟废除或修订奥巴马医保，可能打压公司营收，但并不计划降价促销。

通用电气2016年第四季获利跳涨36%，但工业部门营收下降，消息导致股价周五收低。

分析师怀疑，通用电气第四季内生性营收增长放缓，是否意味着无法达成2017年营收增长3-5%的目标。

工业部门第四季内生性营收下降1%，低于公司0-2%的增长预估。通用电气解释称，其电厂部门营收受创，因未能完成当季原本预期交付巴林和伊拉克六个燃气涡轮。该部门营收增长20%，受通用电气去年收购法国阿尔斯通业务提振。

RBC Capital Markets分析师Deane Dray表示，把阿尔斯通营收包括在内，通用电气未来几季实现营收目标“看来不太难”。

通用电气油气业务营收下降22%，但由于市场环境不利，因此下降是在预期之内。

公司执行长伊梅尔特(Jeffrey Immelt)称，通用电气第四季内生性营收增长4%，所以2017年目标可以实现。“我觉得非常有信心，”他在与分析师的电话会议上表示。

通用电气股价跌2.18%报30.53美元。

通用电气称总体营收下降2.4%至331亿美元，略低于华尔街预期的336亿美元。

可归于股东的持续业务净利增至34.8亿美元，或每股盈余0.39美元，高于上年同期的25.7亿美元和每股0.26美元。

扣除特别项目的获利降至每股0.46美元，符合汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预期。(完)