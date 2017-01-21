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国际财经 | 2017年 1月 21日 星期六 08:22 BJT

通用电气季度获利大增35.7% 因电力及再生能源业务强劲

路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)(GE.N)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。

在截至12月31日的第四季，归属于公司股东的持续运营业务获利升至34.8亿美元，上年同期为25.7亿美元。

通用电气称，持续运营业务每股盈余(EPS)从上年同期的0.26美元升至0.39美元。(invent.ge/2jTRUYK)

经调整后，EPS为0.46美元。

总营收下降2.4%至330.9亿美元。

该公司重申了2017年每股营业利润预估。(完)

(编译 于春红; 审校 张明钧)

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