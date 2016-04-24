通用电气内生营收下降 但维持全年营收目标不变

路透纽约4月22日 - 美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)周五公布第一季内生性营收下降，称油气设备销售低迷。但公司预测下半年发电产品销售改善，料帮助其实现全年营收目标。

通用电气公布内生性营收下降1%。这是一项倍受关注的指标，其中剔除了汇率影响和非持续性业务营收。该公司股价周五收低0.7%。

但通用电气维持全年营收增长2-4%的目标不变。部分分析师称，该区间上限似乎难以企及，因油气设备需求低迷且工业经济疲软。

该公司调降全年油气设备销售展望，称目前预期这方面的营收下降30%。先前的预测是下降10-15%。

“考虑到油气业务展望向下修正，我们相信投资者将会以怀疑的眼光看待其成长预测，”RBC Capital Markets的分析师Deane Dray在研究报告中称。

通用电气称，第一季电力设备出货偏低，但预计下半年将回升。执行长Jeff Immelt称，下半年内生营收应可因而增长5%，帮助公司达成目标。

“我认为我们在电力业务做得不错，”Immelt说，并称天然气涡轮及其他发电设备预期中的销售，将成为通用实现全公司营收目标的主要来源。

通用电气称，第一季扣除项目后的每股获利同比增加5%至0.21美元。汤森路透I/B/E/S平均预估为每股0.19美元。

汇损所造成的影响为每股0.02美元。

通用电气公布净损9,800万美元，或每股0.01美元，主要因出售金融业务的非现金费用。

该公司称，预计不计项目的全年获利仍为每股1.45-1.55美元。(完)