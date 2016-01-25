通用电气将重组支出预算增加一倍 因应增长放缓

路透1月22日 - 美国通用电气(GE)(GE.N)周五表示，公司将把2016年重组支出预算增加一倍，以抵御低油价和全球增长放缓的影响。这些因素令该公司全年获利大幅减少。

通用电气的财务长Jeff Bornstein在该公司第四季财报发布数小时后接受采访时说，公司今年计划斥资34亿美元用于重组，这比刚刚在上月确定的17亿美元目标增加了一倍。

该公司股价周五收盘跌1.2%至每股28.24美元，盘中曾一度下跌3.1%。

Bornstein表示，重组将涉及通用电气的所有工业部门，“重点将是油气”业务。该业务第四季获利大幅减少19%。

通用电气还计划将油气业务的成本削减规模增加一倍。Bornstein说，公司目前计划2016年在该业务最多削减8亿美元成本，之前计划为削减4亿美元。通用电气2015年在该业务削减6亿美元成本。该公司的油气业务为能源勘探和生产企业提供设备。

重组措施包括整合工厂和服务中心地产、改善供应商关系、提高工厂效率及减少管理和产品成本。

通用电气正转型为一家数字工业公司，生产复杂的机械和用于操作和监控这些机械的软件。该公司计划把全球总部从康乃狄格州迁往波士顿，以吸引当地的科技人才。

通用电气计划，用将家电业务出售给中国海尔所得的54亿美元资金，为增加的重组支出提供资金。

**油价下跌造成巨大拖累**

周五公布的油气业务表现凸显出能源价格下跌带来的强大影响。

通用电气表示，油气业务获利下滑，导致工业部门整体获利减少8%，至55.2亿美元。

Bornstein和通用电气执行长伊梅尔特在电话会议上对投资者表示，由于油价疲弱，预计2016年油气业务营收将进一步下滑10-15%。

但Bornstein说，重组和削减成本举措应会带来缓冲。

扣除特殊项目后，通用电气第四季每股盈余(EPS)为0.52美元，高于汤森路透I/B/E/S访查的分析师平均预估的0.49美元。第四季营收增加1.4%至338.9亿美元，低于分析师预估为357亿美元。

在油气业务方面，通用电气计划加快对从法国阿尔斯通(ALSO.PA)收购的电力业务的整合，目标是将原本计划在2017年和2018年完成的动作提前到2016年完成。

Bornstein说，扣除收购阿尔斯通电力业务的影响，通用电气计划将2016年工业部门营业利润增加3%，至略高于190亿美元。该公司尤为注重服务销售和改进利润率。(完)