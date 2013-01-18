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货币新闻 | 2013年 1月 18日 星期五 19:48 BJT

美股业绩: 通用电气获利成长7.5%,提升利润率有成

路透1月18日 - 通用电气 周五公布季度获利成长7.5%,反映出这家美国最大集团业者提升利润率有成,以及石油及天然气生产设备的销售增加.

这家全球最大喷射引擎(发动机)及涡轮机制造商周五表示,第四季获利为40.1亿美元,每股获利0.38美元,上年同期分别为37.3亿及0.35美元.(完) (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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