《美股业绩焦点》通用电气第四季获利增长,如何使用手中大量现金受关注

该公司从2010年7月至2011年12月四次提高股息,但均为特殊情况,意在弥补金融危机期间被大幅降低的派息.

Huntington资产咨询公司高级副总裁兼投资组合经理Peter Sorrentino表示,通用电气售出剩余NBC股份给Comcast后,不应把所有收益都进行再投资,而是应当考虑进行更多的派息和股票回购.

"让我们去回馈那些长时间支持公司的股东吧."Sorrentino指出,"控制公司规模并有业务侧重的作法比较好.将目标放在成长型市场,但不要只因为过去一直如此就继续维持庞大的企业规模."

在伊梅尔特掌舵期间,公司股价长期的疲弱表现是备受股东诟病的问题之一.尽管通用电气在去年提高股息12%,超过了道琼工业指数 同期9%的涨幅,但其股价仍远低于2007年金融危机爆发前达到的42美元高位.股市大盘也仍未回到危机前的高点.

**未交货订单总额创纪录**

通用电气公布,第四季未交货订单总额达到2,100亿美元的纪录高位,其高于第三季的2,030亿美元.这一指标预示公司未来的销售情况,因而备受外界关注.

"未交货订单数据相当不错.我之前没想到会有70亿美元,高达3.5%的增幅."Harbor Advisory投资总监Jack De Gan表示,"第四季工业产品方面的订单肯定不少."该公司持有通用电气股票.

公司第四季订单增长2%,如果去除因预计税惠政策到期导致风力涡轮机需求骤降,以及汇率波动的影响,则增幅为7%.

通用电气第四季获利增至40.1亿美元,合每股盈余(EPS)0.38美元,高于上年同期的37.3亿美元和0.35美元.

不计入特殊项目的EPS为0.44美元,较汤森路透I/B/E/S访问分析师的预估高0.01美元.

营收增长3.6%至393.3亿美元,上年同期为379.7亿.

伊梅尔特表示,中国和石油生产国的强劲需求,帮助通用电气抵御国内和欧洲经济表现不稳的冲击.